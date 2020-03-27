إصابة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بفيروس كورونا

أصيب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الجمعة، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وفقاً لوسائل إعلام بريطانية.

وكانت بريطانيا قد أعلنت في وقت سابق أنه في حال إصابة رئيس الوزراء بفيروس كورونا، فإن وزير الخارجية سيستلم مكانه، لكنها لم تعلن عن إصابته رسمياً حتى اليوم الجمعة.

ونقلت شبكة "بي بي سي" عن بيان لمكتب رئاسة الوزراء أن نتائج فحص جونسون كانت إيجابية، وأنه يعاني جونسون من أعراض خفيفة وسيعزل نفسه في "داونينغ ستريت".

وأضاف البيان: "لقد تم اختباره لفيروس كورونا بناء على نصيحة شخصية من كبير الأطباء في إنجلترا البروفيسور كريس ويتي".

وتابع بأن سيظل مسؤولا عن مواجهة الحكومة لأزمة تفشي الوباء في البلاد.

وكانت تصريحات جونسون غير الجادة بشأن كورونا في بداية الأزمة، مثيرة للجدل في المملكة المتحدة، في حين أوردت صحيفة "الغارديان" أن معلقين دوليين يقولون إن تصريحاته كانت متناقضة ومرتبكة وخطيرة وجريئة، وتشبه ما قدمه أثناء الحملة التي قادت إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016.