مواطن أردني ذهب ليشتري الخبز فعاد لمنزله بعروس.. ماذا فعلتَ بنا يا كورونا؟!

"ذهب ليشتري الخبز فعاد لمنزله بعروس"، قد يبدو العنوان مثيراً للاستغراب والدهشة، لكنه في الحقيقة ما حصل مع مواطن أردني، إذ أن الشاب الأردني أجبره فيروس كورونا على تأجيل العرس لما بعد عيد الفطر، لكن شيئاً غير الترتيب الطارئ.

وكان من المقرر أن يتم زفاف العروسين الأردنيين في الثالث من نيسان/ أبريل المقبل، وكانت العائلة دفعت كافة تكاليف العرس، من مهر، وإيجارات القاعة، وبدلة العروس، وصالون التجميل، وغير ذلك، إلا أن تداعيات كورونا حالت دون ذلك.

وقال والد الشاب طه الشمالي، إن ابنه ذهب ليشتري الخبز، بعد سماح الحكومة بالخروج المؤقت في ظل انتشار فيروس "كورونا"، موضحاً أن المفاجأة كانت هي عودة ابنه ومعه عروسه، وهو ما شكّل مفاجأة لهم.

وأوضح والد العريس أنَّ ابنة شقيقته وخطيبته لا يبعد منزلها سوى مسافة 150 مترا عنهم، وهو ما دفع ابنه لجلبها إلى عش الزوجية، بعيدا عن أي احتفال جماعي.

وكان رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز أقر، الخميس، بيان الدفاع رقم 3، فارضا مزيدا من الإجراءات الحازمة تجاه جميع من يخرق حظر التجول.



وارتفعت الإصابات بفيروس كورونا في الأردن إلى 212 حالة، مع تسجيل حالتي تعاف من المرض.