كورونا يفضح دول أوروبية.. نسبة كبيرة من الأوروبيين لا يغسلون أيديهم بعد قضاء الحاجة

مع تفشي وباء فيروس كورونا (كوفيد_19) أكدت منظمة الصحة العالمية أنَّ أفضل طرق الوقاية هي عملية غسل اليدين بالماء والصابون.

لكن المقلق في الأمر أنَّ دراسة صدرت في العام 2015 تؤكد أن عدداً كبيراً من الدول الأوروبية لا يلتزمون بغسل يديهم بعد الخروج من المرحاض، وهو عاملٌ من عوامل الإصابة إن بقوا على تلك العادة.

ولا يمكن تفسير تفشي فيروس كورونا المستجد في نظافة اليدين فقط، الى أن دراسة نشرت في عام 2015، ألقت بضوئها على الوضع الحالي من خلال العناية بنظافة اليدين وغسيلهم.

ففي استطلاع نشره معهد "غالوب" في 2015، كشف أن نسبا مرعبة من الأوروبيين لا يغسلون أيديهم بالماء بعد الخروج من المرحاض.

إيطاليا وإسبانيا وهولندا الأقل نظافة

تصدرت هولندا قائمة الدول الأقل نظافة، إذ أن أكثر من 50% ممن شملهم الاستطلاع ذكروا أنهم لا يستخدمون الماء والصابون عقب خروجهم من المرحاض.

أما إيطاليا الذي ينتشر فيها فيروس كورونا بشكل متسارع، فإن نسبة 43% من مواطنيها، الذين شملهم الاستطلاع، لا يغسلون أيديهم بالماء بعد دخول الحمام.

إسبانيا أيضا كان لها نصيب من الاستطلاع، إذ أقر أكثر من 40% ممن ذكرهم الاستطلاع أنهم لا يستخدمون الماء والصابون بعد قضاء حاجتهم.

نسب البريطانيين الذين يغسلون أيديهم بعد الخروج من الحمّام بلغت 75%، الأمر الذي جعل بريطانيا إحدى أكثر دول غرب أوروبا نظافة بعد ألمانيا 78%.

البوسنة وكوسوفو.. أنظف مواطني أوروبا

في المقابل، فإن مواطني البوسنة والهرسك هم أكثر شعوب أوروبا نظافة، إذ بلغت نسبة من يستخدمون الماء والصابون في غسل أيديهم بعد استخدام الحمام 96%، وأتت كوسوفو في المركز الثاني بـ94%.