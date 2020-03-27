القبض على صحفي في الخليل أثار الرعب بمعلومات كاذبة عن فيروس كورونا

اعتقلت الشرطة الفلسطينية في الخليل اليوم الجمعة، صحفياً نشر فيديو مباشر تسبب بنشر الرعب والخوف لدى المواطنين بعد أن تحدث فيه عن فيروس كورونا.

وأفادت الشرطة الفلسطينية في بيان صحفي أنَّ المباحث العامة بشرطة الخليل تمكنت فجر اليوم، من القبض على صحفي لقيامه بنشر فيديو مصور بالبث المباشر عبر أثير اذاعة محلية ومواقع التواصل الاجتماعي بث الرعب والخوف والهلع بين المواطنين، وتم توقيفه لحين احالته للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه".

وأشارت "منذ الإعلان عن بدأ حالة الطوارئ في البلاد باشرت وحدة الجرائم الإلكترونية متابعة وسائل التواصل الاجتماعي لضبط أي مخالفة وأخبار كاذبة تتسبب بنشر الهلع والخوف والبلبلة لدى المواطنين".