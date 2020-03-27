تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

ارتفعت ظهر اليوم الجمعة، إصابات فيروس كورونا في فلسطين إلى ٩١ إصابة مع تسجيل ٧ إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين.

وأوضح الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم أنَّ وزارة الصحة سجلت ٧ إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين، مشيراً إلى ان ٥ إصابات منها في قرية بدو غرب القدس بينهم رضيعة ورجل ٥٠ عاما، فيما تم تسجيل اصابتين في بيت لحم لشاب ووالدته يعملان في المستوطنات.

وواصل فيروس كورونا (covid_19) تفشيه وانتشاره في جميع دول العالم، ليصل عدد الوفيات 24.300 حالة وفاة، بينما بلغ فاق عدد المصابين نصف مليون اصابة، لكن الأخبار الجيدة أن عدد المتعافين 124.394 حالة حول العالم، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.