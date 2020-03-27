اعراض فيروس كورونا.. بريطانية متعافية تروي تفاصيل دقيقة!

ظهرت أعراض الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد_19) على سيدة بريطانية في الثلاثينيات من عمرها، على الرغم من أنَّ سجلها الصحي نظيف للغاية، إذ أنها لائقة بدنياً، ولا تعاني من أمراضٍ مزمنة، مما ينسف مزاعم كثير من الشبان بأنهم في مأمن من الفيروس.

وقالت البريطانية جيس ماركبانك (32 عاما)، إن الأمر بدأ بشعور بسيط بالتهاب في الحلق ظهر بشكل مفاجئ الجمعة، ثم تتابعت الأعراض بعد نقلها إلى المستشفى، بحسب ما كتبت على صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك".

وفي مستشفى بمقاطعة ديفون غربي بريطانيا، اكتشف الأطباء أنها مصابة بفيروس كورونا، ليتم عزلها عن بقية المرضى.

وتروي ماركبانك، وهي أم لطفلين، اعراض الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد_19):

التهاب واحتقان حاد في الحنجرة.

ضيق في التنفس، إذ انخفض الأوكسجين في جسدها بنسبة 80 في المئة .

تدهور عام في أعضاء الجسم مثل القلب .

صداع مزمن.

ضيق التنفس.

آلام حادة في الأطراف.

وبعد أن تعافت من أعراض الفيروس، تمكنت الأم البريطانية من العودة إلى منزل، وهي لا تصدق ذلك، إذ قالت إن "مشاعر مختلطة" سيطرت عليها لدى عودتها إلى المنزل، بين الامتنان والذهول والإرهاق الشديد، كونها "غادرت المشتشفى وهي على قيد الحياة لا في تابوت".

ووجهت نصيحة إلى الآخرين، خاصة الشباب، قالت فيها: "إذا كنتم تعتقدون أن الإجراءات التي تحث على البقاء في المنزل والابتعاد عن الآخرين غبية، فذلك خطأ".

وأضافت: "أن تكون معزولا تماما عن الأشخاص الذين تحبهم، هو أفضل بكثير من عدم معرفة ما إذا كنت ستلقاهم مرة أخرى أم لا".

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت في وقت سابق من مارس الجاري الشباب، مؤكدة أنهم "ليسوا محصنين من الوباء" القادر على إصابتهم وقتلهم.

ودعت الشباب إلى تجنب الاختلاط ونقله إلى كبار السن وغيرهم من الفئات الأكثر عرضة للمخاطر.