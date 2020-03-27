5 نصائح لتحمي نفسك من فيروس كورونا عند شراء الخضراوات والفواكه

قبل اشهرٍ معدودة كان التسوق شكل من أشكال الترفيه، لكن فيروس كورونا جعل التسوق هاجساً لدى الكثيرين، خشية من ان تنتقل لهم العدوى عبر شراء الأطعمة، وتحديدا الخضراوات والفواكه.
نشرت مجلة "نيو إنغلاند الطبية" دراسة اختبرت فترة بقاء فيروس كورونا مستقرا على أنواع مختلفة من الأسطح داخل بيئة معملية خاضعة للرقابة، ووجدت أنه لا يزال من الممكن اكتشافه على النحاس بعد مدة تصل إلى 4 ساعات، وعلى الورق المقوى لمدة تصل إلى 24 ساعة، وعلى البلاستيك والفولاذ لمدة تصل إلى 72 ساعة.
ويثير هذا الأمر مصدر قلق لدى الكثير من الأشخاص، خاصة عند اضطرارهم لمخالطة الآخرين في متاجر البقالة وأسواق الخضراوات والفواكه، التي عادة ما تباع "بالحبة"، أي أن الناس يكونون قادرين على معاينتها باللمس لاختيار القطع التي يفضلونها.
وبالتالي، فإن الشخص قد يلتقط حبة فاكهة التقطها قبله شخص آخر مصاب بالفيروس. وبالرغم من أن طرق انتقال الفيروس تكون في الأغلب عن طريق الاحتكاك المباشر مع المصاب، فإنه من الضروري أيضا الحرص عند شراء الخضراوات والفاكهة.
وقال الأخصائي في علم الفيروسات في جامعة سيدني الأسترالية، تيموثي نيوسم، إن "كل سطح نلمسه قد يشكل خطرا للإصابة، بما في ذلك الأطعمة".
وأوضح الأخصائي أن أفضل طرق لشراء الفواكه والخضروات تتمثل في التالي:
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أفضل طريقة يتم اتباعها عند شراء الخضراوات والفاكهة، هي غسلها بالماء والصابون فور العودة إلى المنزل.
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عدم الاكتفاء بغسلها بالماء فقط، إذ من المهم أن يتم غسلها بالماء الدافئ والصابون.
- تنظيفها لمدة 20 ثانية لضمان الوقاية من فيروس كورونا.
- ارتداء القفازات عند التسوق في محال البقالة، خاصة عند لمس المواد التي يتهافت الناس لشرائها، مثل الخضراوات والفواكه.
- ارتداء الكمامات، والحفاظ على مسافة كافية بينك وبين المشترين الآخرين، لا تقل عن 1,5 متر.