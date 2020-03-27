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استبعد استجابة السعودية

الزهار مشيدا بمبادرة الحوثي: المبادرة مقدرة ومحترمة وأفرحت قلوب المقاومين والمجاهدين

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:18 - 27 مارس 2020
عضو المكتب السياسي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" د. محمود الزهار عضو المكتب السياسي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" د. محمود الزهار
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قال عضو المكتب السياسي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" د. محمود الزهار إنَّ مبادرة زعيم حركة أنصار الله عبد الملك الحوثي مقدرة ومحترمة، مشيراً إلى أنها افرحت قلوب المقاومين والمجاهدين الفلسطينيين.

واستبعد الدكتور الزهار في تصريحات متلفزة على قناة الميادين الفضائية أنْ تستجيب السعودية للمبادرة التي أطلقها زعيم حركة أنصار الله عبد الملك الحوثي.

وكشف الزهار أن حركة حماس طلبت من إحدى الجهات التي لها علاقات جيدة مع صنعاء بمتابعة هذه المبادرة، موضحاً أن المعتقلين الفلسطينيين قاطنون في السعودية منذ سنوات طويلة، مشيراً إلى أنَّ "الثمن الذي قدمته صنعاء للسعودية كبير إذ يتضمن الافراج عن طيار و4 ضباط".

وقال متسائلاً "هل يمكن للسعودية أن تتحمل تبعات هذه الصفقة؟".

وكان زعيم حركة أنصار الله عبد الملك الحوثي أعلن اليوم الخميس "الاستعداد التام للإفراج عن أحد الطيارين الأسرى مع 4 من ضباط وجنود المعتدي السعودي، مقابل الإفراج عن المختطفين من حركة حماس".

وأضاف الحوثي أن "النظام السعودي يحاكم المختطفين الفلسطينيين بتهمة دعم جهة إرهابية ويقصد المجاهدين"، مؤكداً جهوزيتهم التامة "لإنجاز عملية تبادل الأسرى التي دأب العدوان على التنصل منها".

 

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