الجهاد الإسلامي تشيد بمبادرة السيد الحوثي بخصوص المعتقلين الفلسطينيين في السعودية

ثمنت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين المبادرة التي أعلنها قائد حركة أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك الحوثي في خطابه مساء أمس الخميس المتعلقة باطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين الذين تعتقلهم السلطات السعودية ظلما على خلفية مواقفهم ودعمهم للمقاومة، مقابل إطلاق عدد من الأسرى السعوديين لدى اليمن.

ودعت الجهاد الإسلامي في بيان صحفي المملكة العربية السعودية للإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الفلسطينيين في السجون السعودية.

وتوجهت الحركة بالشكر الجزيل من السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي على إعلانه ومبادرته، معتبرة أن المبادرة تعبر عن عمق مسؤولية الشعب اليمني الشقيق تجاه القضية الفلسطينية.

وكان زعيم جماعة أنصار الله عبدالملك الحوثي عرص صفقة على السلطات السعودية للإفراج عن أسرى من الجنود السعوديين، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين محسوبين على حركة حماس اعتقلتهم الرياض مؤخراً.