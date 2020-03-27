تعرف على طقس فلسطين خلال الساعات المقبلة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية اليوم الجمعة أن يكون الجو غائماً جزئياً ومعبراً، مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة.

وأشارت دائرة الأرصاد الجوية أن الفرصة اليوم الجمعة تكون مهيأة لتساقط الأمطار في بعض المنافق، وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الطقس يوم السبت المقبل غائماً جزئياً الى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

أما بعد غدٍ الجمعة، فيكون الجو غائماً جزئياً ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق.

أما الإثنين المقبل فيكون الجو غائماً جزئياً، وتقى درجات الحرارة كالمعتاد، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.