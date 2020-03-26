"حماس": نتابع باهتمام مبادرة السيد الحوثي بشأن المعتقلين الفلسطينيين لدى السعودية

أكدت حركة "حماس"، اليوم الخميس، أنّها تتابع باهتمام مبادرة السيدة عبد الملك الحوثي بخصوص الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين في السعودية.

وقالت "حماس" في بيان لها :"إنها تابعت باهتمام المبادرة المقدرة السيد عبد الملك الحوثي بشأن مبادلة الأسرى لديهم مقابل إطلاق سراح المعتقلين".

واَضاف أنّها تقدر روح التآخي وتعاطف الشعب اليمني مع الشعب الفلسطيني، ودعم صموده ومقاومته، كما وعبرت عن جزيل شكرها لمبادرة السيد الحوثي.

وطالبت الحركة، المملكة العربية السعودية بضرورة الإفراج العاجل عن جميع المعتقلين الفلسطينيين داخل سجونها، وعلى رأسهم د. محمد الخضري.

وأشارت إلى أنها مستمرة في التواصل مع القيادة السعودية بخصوص المعتقلين البالغ عددهم 68 معتقلاً، وكان آخرها دعوة رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" إسماعيل هنية الملك سلمان بن عبد العزيز للإفراج عن المعتقلين.

وأكدت على أن قضية فلسطين ستبقى القضية الجامعة لأمتنا العربية الإسلامية، داعيةّ جميع الدول إلى توحيد الجهود لدعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وكان قائد أنصار الله السيد عبد الملك بدر الديم الحوثي قد أعلن اليوم الخميس، استعداده للأفراج عن الأسرى الطيارين السعوديين مع أربعة من ضباط وجنود، مقابل إفراج السعودية عن المختطفين الفلسطينيين من حركة "حماس".