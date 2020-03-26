الاسرى لدى الاحتلال يطمئنون ذويهم من فيروس كورونا

أكدت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، اليوم الخميس، ان قوات الاحتلال الإسرائيلي سمحت للأسرى الأطفال وكبار السن والاسيرات، بالاتصال هاتفيًا مع ذويهم للاطمئنان عليهم، وذلك بعد جهود حثيثة بذلتها هيئة الأسرى والصليب الأحمر وجهات دولية أخرى.

وأفادت الهيئة، بأن الاحتلال سمح للأسرى بالاتصال مع ذويهم، بعد خشية من تسرب فيروس كورونا داخل المعتقلات الإسرائيلية، ومحاولات جهود الصليب الأحمر في الضغط على الاحتلال.

وذكرت أن مخاوف جمة تتصاعد من تسلل الفيروس للأسرى، خاصة للأقسام التي تفتقر لأدنى شروط الصحة والسلامة.

ولفت إلى ان إدارة معتقلات الاحتلال تسعى لاستغلال الأوضاع الراهنة، لفرض مزيد من الإجراءات التنكيلية بحق الاسرى من خلال منع استخدام المطهرات ومواد التنظيف والتعقيم، بهدف المزيد من الخناق والتضييق عليهم.

ودعت الهيئة مؤسسات المجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري والضغط على حكومة الاحتلال لاتخاذ الاجراءات والتدابير الصحية اللازمة التي من شأنها أن تمنع انتشار الفيروس بين صفوف الاسرى.

ويواصل الاحتلال اعتقال أكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني داخل المعتقلات الإسرائيلية، وسط ظروف صحية وإنسانية صعبة.