"الاتحاد الإسلامي" يطلق حملة إلكترونية لمؤازرة الكوادر الصحية في مواجهة "كورونا"

أطلق الاتحاد الإسلامي في النقابات، اليوم الخميس، حملة إلكترونية توعوية تحت وسم "#لمواجهة كورونا"؛ لدعم ومؤازرة الكوادر الصحية، إلى جانب توعية الجماهير بمخاطر فايروس كورونا وطرق الوقاية منه.

وأوضحت لجنة دعم الجمهور المنبثقة عن خلية أزمة مواجهة كورونا في الاتحاد الإسلامي، أن الهدف من إطلاق هذه الحملة، هو توعية المواطنين بماهية فايروس كورونا، وطرق انتقاله ومخاطره، وطرق الوقاية منه، ودعم ومؤازرة الكوادر الصحية التي تعتبر خط الدفاع الأول في هذه الأزمة.

ولفتت اللجنة إلى أن الحملة ستشتمل على عديد الفيديوهات الإرشادية والتصاميم التوعوية، داعية النشطاء إلى التفاعل معها، واتباع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الجهات المختصة؛ للمساهمة في نشر الوعي المجتمعي والعمل على تجنيب شعبنا ويلات انتشار الفايروس القاتل، متمنية السلامة لجميع أبناء شعبنا.

ومن المقرر أن تنطلق الحملة في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الخميس بتوقيت القدس المحتلة عبر منصات التواصل الاجتماعي كافة.

وأعلن الاتحاد الإسلامي في النقابات، الإطار النقابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مؤخراً عن تشكيل "خلية أزمة" تضم كوادر صحية وطبية إعلامية لمساندة الجهات المختصة في مواجهة أزمة "كورونا"، وذلك انسجاماً مع الدور المجتمعي للاتحاد لخدمة شعبنا والتعاطي مع احتياجاته.