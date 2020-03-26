رغم حالة الطوارئ... الاحتلال يواصل عمليات الهدم والمصادرة

اقدمت قوات الاحتلال صباح الخميس، 26 أذار/مارس على هدم عشرة منشآت ومصادرة معدات في محافظات الضفة الغربية اريحا وطوباس وسلفيت والخليل.

وهدمت قوات الاحتلال ثلاثة منازل سكنية من الاسمنت في منطقة سطيح بمدينة اريحا، تعود للمواطنين مؤيد ابو عبيدة وثائر الشريف وياسر عليان، وتبلغ مساحة كل منزل 120 مترا مربعا.

وفي منطقة ابزيق شمال طوباس هدمت قوات الاحتلال بركسا سكنيا تبلغ مساحته 70 مترا مربعا، ومضختين لتوليد الكهرباء والمياه.

وفي نفس المنطقة صادرت ثمانية خيام غير مبنية وخلايا شمسية وست مضخات للرش، بالإضافة لوحدات طوب كانت مخصصة للبناء في المسجد والعيادة والمجلس، تذرعت قوات الاحتلال بحجة البناء في منطقة عسكرية.

وفي بلدة دير بلوط بمحافظة سلفيت، شمال الضفة هدمت قوات الاحتلال غرفة زراعية وبئرا لتجميع المياه، واقتحمت قوات الاحتلال منطقة الرميلة في بلدية الزاوية بسلفيت وهدمت منشاة زراعية.

أما في مدينة الخليل جنوب الضفة، هدمت قوات الاحتلال جدارا يفصل منطقة واد الحصين عن واد النصارى تمهيدا لأغلاق المنطقة بالكامل.

تأتي عمليات الهدم في ظل إعلان حكومة الاحتلال عن وقف عمليات الهدم خلال فترة الطوارئ اوقات الطوارئ، تأكيدا على عنصرية هذه الدولة التي لا تتأثر بالطوارئ ولا بالأوضاع الانسانية.