الاحتلال يفرض عقوبات بحق الأسير الشرباتي

فرضت إدارة سجن "نفحة"، اليوم الخميس، عقوبات بحق الأسير أيمن الشرباتي، لإشعاله النيران بمقتنيات وملفات، وإلقائها على غرفة الشرطة بالمعتقل، ما أدى إلى احتراق جزء من بابها الخشبي.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان صحفي لها، إن إدارة السجن قررت عزل الأسير الشرباتي لمدة أسبوعين داخل الزنازين، وحرمانه من "الكانتينا" والزيارات لمدة شهرين، ودفع غرامة مالية بقيمة 500 شيقل، وتعويضات بقيمة 3500 شيقل.

وأوضحت الهيئة، أن ما قام به الشرباتي جاء احتجاجًا على تجاهل وإهمال إدارة معتقل "نفحة" لمطالب الأسرى، إلى جانب وعدم اتخاذها الاجراءات والتدابير الصحية اللازمة داخل الأقسام، لمنع انتشار وباء "كورونا".

والأسير شرباتي (51 عاما) معتقل منذ عام 1988 وهو من مدينة الخليل، ومحكوم بالسجن لمدة 100 عام، وتنقل بين عدة معتقلات "إسرائيلية"، وقام قبل عدة أشهر بحرق علم الاحتلال في أحد المعتقلات، وقامت قوات القمع الصهيونية بالاعتداء عليه