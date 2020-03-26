وزير العمل يستنكر اجراءات الاحتلال ضد العمال في ظل تفشي كورونا

استنكر وزير العمل الفلسطيني نصر أبو جيش إجراءات قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق عمالنا داخل أراضي الـ48، وأوضح أن الحكومة طالبت الاحتلال بالالتزام بتوفير مبيت آمن وصحي ولائق للعمال، وبمعالجة أي عامل تظهر عليه أعراض الاصابة بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الاحتلال لم يلتزم بذلك.

وقال أبوجيش: "الاحتلال دعا العمال للعمل داخل المنشآت الاسرائيلية ولم يلتزموا بتوفير مبيت آمن أو صحي لهم، جزء منهم بات في الشوارع والمزارع والحقول والورش".

وادان أبوجيش ما قام به الاحتلال من إلقاء بعض العمال على قارعة الطريقة بعد الاشتباه بإصابتهم بجائحة كورونا، موضحًا بأن الوزارة تواصلت على الفور مع منظمة العمل الدولية وأرسلت كل التقارير موثقة بالفيديوهات، وقامت بفضح الممارسات الاسرائيلية التعسفية بحق العمال.

وأشار إلى أن هناك قرار واضح أكد عليه مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الاثنين الماضي، وهو اتفاق بين أطراف الانتاج الثلاثة الحكومة ممثلة بوزارة العمل والنقابات العمالية والقطاع الخاص، أن يتحمل الجميع مسؤولية ضمان استمرار العمل، والحفاظ على حقوق العمال.

وشدد على أن الاتفاق يضمن دفع راتب العامل خلال شهري مارس وأبريل بالحد الأدنى من الأجور "نصف الراتب" على أن يدفع بقية الراتب بعد انتهاء الأزمة، مشيرًا إلى أن القرار يشمل جميع العمال بلا استثناء.

وأكد أن ما ينطبق على عمالنا في الضفة الغربية ينطبق على العمال في القدس وقطاع غزة، وأن الاتفاق الذي وقع مع اطراف الانتاج الثلاثة يمثل الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وأضاف، "القطاع الخاص يمثل الضفة وغزة والنقابات أيضًا والحكومة كذلك".

وشدد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الوطن، وما ينطبق من اجراءات على العمال والمؤسسات في الضفة الغربية والقدس ينطبق عليه، مع ابداء بعض الخصوصية نظرًا للظروف الصعبة التي يعيشها بفعل الحصار الاسرائيلي منذ منتصف حزيران/يونيو من العام 2006، والانقسام الفلسطيني الداخلي، منذ منتصف يوليو/تموز 2007.