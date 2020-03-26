ملحم: نعيش مرحلة حاسمة وسنتخذ اجراءات مشددة لمنع انتشار كورونا

أكد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية في رام الله إبراهيم ملحم، أن فلسطين تمر بمرحلة حاسمة الأمر الذي يتطلب من الجميع اخذ أقصى درجات الحيطة والحذر.

وأوضح ملحم في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في فلسطين بلغ 84، تماثلت 17 منها للشفاء، وسجلت حالة وفاة واحدة.

وأشار ملحم إلى أن رئيس السلطة محمود عباس وجه بتشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية، وبناء على ذلك سيصدر رئيس الوزراء محمد اشتية اجراءات مشددة أكثر، لمنع انتشار الفيروس.

وأكد الناطق باسم الحكومة، انه من دون تعاون العمال والقرى المجاورة للحواجز الإسرائيلية العسكرية "المعابر"، سنمر بظروف أكثر صعوبة.