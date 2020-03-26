ظواهر ايجابية في العالم بسبب فيروس كورونا

تتواصل الظواهر الايجابية في العالم بعد تفشي فيروس كورونا القاتل (كوفيد-19) حيث سجلت ايطاليا تراجع مستوى تلوث الهواء كباقي دول العالم أيضًا.

ووفقًا للوكالة الأوروبية للبيئة فقد سجلت العاصمة الاقتصادية الايطالية "ميلانو" تراجع مستوى تركيز غاز ثاني أكسيد النيتروجين بنسبة 24% خلال الأسابيع الأربعة الماضية مقارنة مع الأسابيع الأربعة السابقة.

وينبعث غاز ثاني أكسيد النيتروجين خصوصا من المركبات ومحطات الإنتاج الحراري وقد يتسبب بالتهابات قوية في الجهاز التنفسي.

وشهد الأسبوع من 16 مارس إلى 22 منه تراجعا بنسبة 21 بالمئة مقارنة مع الأسبوع عينه قبل عام.

وأشارت الوكالة الأوروبية للبيئة في بيان إلى أن "البيانات تؤكد تراجعا كبيرا في نسب تركز الملوثات الجوية، وخصوصا ثاني أكسيد النيتروجين، ما يعود بجزء كبير منه إلى التراجع في حركة المرور والأنشطة الأخرى خصوصا في المدن الكبرى التي تشهد تدابير حجر منزلي للسكان".

وفي العاصمة الإيطالية روما تراجعت مستويات تركيز ثاني أكسيد النيتروجين بنسبة تراوح بين 26% و35% خلال الفترة عينها.

وفي أنحاء أخرى من أوروبا، في إسبانيا تحديدا، تراجعت مستويات تركيز ثاني أكسيد النيتروجين بنسبة 55% خلال عام في برشلونة و41% في مدريد.

كما أن هذه المستويات تراجعت إلى النصف في بعض أنحاء القارة الأوروبية مقارنة مع تلك المسجلة عادة.