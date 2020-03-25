أسير من جنين يتنسم عبير الحرية بعد اعتقال دام (16) عاماً

أفرجت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الأربعاء عن الأسير المجاهد محمد فواز محمد فارس (38 عاماً) من بلدة زبدة قضاء مدينة جنين شمال الضفة المحتلة بعد انتهاء مدة محكوميته البالغة "16 عاماً".

ووفقًا لمؤسسة مهجة القدس الشهداء والأسرى والجرحى بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير محمد فارس بتاريخ 26/03/2004م، ووجهت له تهمة الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والمشاركة في أعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال.

جدير بالذكر أن الأسير المحرر محمد فارس ولد بتاريخ 19/08/1982م؛ وهو أعزب، وأفرج عنه من سجن النقب الصحراوي.

وقدمت مـؤســسـة مهــجـة الــقـدس بالتهنـئـة القـلبية الـحـارة من الأسـيـر المـحـرر محمد فارس وعائلته المجاهدة، بمناسبة تحرره، متمنيةً الإفراج العاجل عن جميع أسرانا وأســيراتنا من ســجون الاحتلال الصهيوني.