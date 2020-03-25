"الأونروا" تقرر توصيل المعونات الغذائية إلى المنازل في غزة

قال المستشار الاعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" إن الوكالة ستبدأ بتوزيد المعونات الغذائية "الكابونات" في قطاع غزة عبر آلية توصيلها إلى المنازل.

وأوضح أبو حسنة لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الوكالة قامت بالتعاقد مع وكلاء، سيعملون خلال أيام على توزيع المواد الغذائية إلى جميع المستفيدين في قطاع غزة، وذلك تجنبًا للازدحام والتجمعات، في ظل احتملات انتشار فيروس كورونا.

أكد سامي مشعشع المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" اليوم الثلاثاء ، 24/3/2020 أن التعليق المؤقت لتوزيع المعونات الغذائية "الكابونات" جاء بالتنسيق مع وزارة الصحة الفلسطينية ، ووفقاً لتعليماتها كإجراءات وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكان المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين سامي مشعشع أكد أن التعليق المؤقت لتوزيع المعونات الغذائية "الكابونات" جاء بالتنسيق مع وزارة الصحة الفلسطينية ، ووفقاً لتعليماتها كإجراءات وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال مشعشع ، خلال تصريحات أن الأونروا على اتصال دائم بالحكومة بشأن الاجراءات المتبعة ، وهناك تنسيق يومي ، موضحاً أنه سيتم خلال المرحلة القادمة تحديد موعد جديد لتوزيع المساعدات للاجئيين في كافة المحافظات ، كون أن القرار يسري على كافة مخيمات اللاجئين .

وبشأن الاتصالات حول الدعوة التي أطلقتها الأونروا للدول المانحة لمساعدتها في تقديم الخدمات للاجئيين لمكافحة فيروس "كورونا" ، قال مشعشع:"هناك حالة من عدم اليقين بإمكانية أن تقدم الدول مساعدات وخاصة في ظل الظروف تعيشها معظم الدول حيث أنه وصل مليون دولار فقط من اصل 14 مليون من اجل مكافحة الفيروس.