أسعار الذهب في العراق اليوم الأربعاء 25 مارس 2020 (عيار 24, 22, 18, 14, 12)

تعاني أسعار الذهب في العراق من حالة عدم استقرار، وواصلت أسعار الذهب في العراق اليوم الأربعاء 25 مارس 2020 حالة التذبذب وعدم الاستقرار، إذ شهدت أسعار المعادن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في العراق حالة عدم استقرار منذ الأسابيع الماضية.

ورصدت مواقع خاصة ببيع المعادن الثمينة حالة اللاستقرار التي تعاني منها أسواق الذهب في العراق، لأسبابٍ عديدة منها حالة عدم الاستقرار العالمية إلى جانب عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية والميدانية في العراق.

اليكم متوسط سعر الذهب اليوم في العراق اليوم الأربعاء 25/3/2020 بأسواق المال في العراق بـ الدينار العراقي:

الوحدة دينار عراقي دولار أمريكي اسعار الذهب عيار 24 62,395 دينار $52.39 سعر الذهب عيار 22 57,196 دينار $48.02 اسعار الذهب عيار 21 54,597 دينار $45.84 اسعار الذهب عيار 18 46,797 دينار $39.29 سعر الذهب عيار 14 36,397 دينار $30.56 سعر الذهب عيار 12 31,198 دينار $26.19 اسعار أوقية الذهب 1,940,496 دينار $1,629 اسعار جنيه الذهب 436,778 دينار $366.73 اسعار كيلو الذهب 62,395,379 دينار $52,389

متوسط سعر الذهب في العراق في الأيام السابقة في العراق بعملة الدينار العراقي: