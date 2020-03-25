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أسعار الذهب في العراق اليوم الأربعاء 25 مارس 2020 (عيار 24, 22, 18, 14, 12)

  • فلسطين اليوم - بغداد
  • 13:52 - 25 مارس 2020
ذهب ودولار ذهب ودولار
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تعاني أسعار الذهب في العراق من حالة عدم استقرار، وواصلت أسعار الذهب في العراق اليوم الأربعاء 25 مارس 2020 حالة التذبذب وعدم الاستقرار، إذ شهدت أسعار المعادن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في العراق حالة عدم استقرار منذ الأسابيع الماضية.

ورصدت مواقع خاصة ببيع المعادن الثمينة حالة اللاستقرار التي تعاني منها أسواق الذهب في العراق، لأسبابٍ عديدة منها حالة عدم الاستقرار العالمية إلى جانب عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية والميدانية في العراق.

اليكم متوسط سعر الذهب اليوم في العراق اليوم الأربعاء 25/3/2020 بأسواق المال في العراق بـ الدينار العراقي:

الوحدة

دينار عراقي

دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24

62,395 دينار

$52.39

سعر الذهب عيار 22

57,196 دينار

$48.02

اسعار الذهب عيار 21

54,597 دينار

$45.84

اسعار الذهب عيار 18

46,797 دينار

$39.29

سعر الذهب عيار 14

36,397 دينار

$30.56

سعر الذهب عيار 12

31,198 دينار

$26.19

اسعار أوقية الذهب

1,940,496 دينار

$1,629

اسعار جنيه الذهب

436,778 دينار

$366.73

اسعار كيلو الذهب

62,395,379 دينار

$52,389

 

متوسط سعر الذهب في العراق في الأيام السابقة في العراق بعملة الدينار العراقي:

اليوم

عيار 24

عيار 21

عيار 18

عيار 14

عيار 12

24 مارس

62,660

54,828

46,995

36,552

31,330

23 مارس

59,425

51,999

44,570

34,665

29,713

22 مارس

57,388

50,216

43,042

33,476

28,694

21 مارس

57,388

50,216

43,042

33,476

28,694

20 مارس

57,110

49,972

42,833

33,314

28,555

19 مارس

56,463

49,406

42,348

32,937

28,231

18 مارس

57,293

50,133

42,971

33,421

28,647

17 مارس

58,509

51,197

43,882

34,130

29,254

16 مارس

57,047

49,918

42,786

33,278

28,524

15 مارس

58,578

51,257

43,934

34,171

29,289

 

 

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