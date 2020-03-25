رابط فحص المنحة القطرية الـ100 دولار

من المقرر، أن تصرف اللجنة القطرية خلال الأيام المقبلة، المنحة القطرية الشهرية الخاصة بالمواطنين المعوزين، والمعروفة بمنحة الـ ١٠٠ دولار.

وأوضحت مصادر خاصة لــ"وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" بأن الأموال الخاصة بالمنحة القطرية موجودة في قطاع غزة، و لكن هناك ترتيبات تجري حول آلية التوزيع في مراكز البريد، دون الحاجة لتجمعات المواطنين في ظل اجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وأكدت المصادر على أنه خلال اليومين القادمين على أبعد تقدير، سيتم الاعلان عن موعد و آلية التوزيع.

و بينت المصادر ذاتها بأن تأخر صرف المنحة لهذا الشهر سببه اجراءات الوزارات بسبب فيروس كورونا، و المخاطر التي تنطوي على عملية توزيعها في مراكز البريد، بسبب العدد الكبير للمستفيدين، مشيرة الى أن نحو ١٢٠ الف مواطن يستفيدون من المنحة.

يشار الى أنه أُعلن في قطاع غزة عن اجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، من خلال إغلاق جميع المؤسسات و المرافق التي تشهد تجمعات للمواطنين.

وفيما يلي رابط فحص المنحة: من هنا