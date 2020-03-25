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خمسة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:19 - 25 مارس 2020
سجن سجن
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أفادت إذاعة صوت الأسرى أن خمسة أسرى من قطاع غزة والضفة والداخل المحتلين يدخلون اليوم 25 مارس أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم أسير محكوم بالمؤبد.

والأسرى هم:

الأسير وليد نمر أسعد دقة (59 عامًا) من باقة الغربية المحتلة عام 1948، المحكوم بالسجن 37 عامًا ومعتقل منذ عام 1986، وأمضى 34 عامًا داخل سجون الاحتلال، وهو من الأسرى القدامى الذين كان من المقرر أن يفرج عنه في الدفعة الرابعة من اتفاق إطلاق سراح الأسرى.

الأسير أيمن إبراهيم فرحان العواودة من مخيم البريج وسط القطاع المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 17 عامًا في السجون.

الأسير زامل عايد سالم شلوف (39 عامًا) من مدينة رفح جنوب القطاع المحكوم بالسجن 15 عامًا ومعتقل منذ عام 2008، وأمضى 12 عامًا في سجون الاحتلال.

الأسير ناصر محمد فؤاد عادل عورتاني (32 عامًا) من مدينة نابلس المحكوم بالسجن 20 عامًا ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 16 عامًا في السجون.

الأسير ناهض عبد الرحمن ذياب الرجبي (34 عامًا) من مدينة الخليل المحكوم بالسجن 18 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 17 عامًا في السجون.

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