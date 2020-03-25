روسيا تبدي استعداد لمساعدة امريكا في مواجهة "كورونا"

أبدت روسيا، اليوم الأربعاء، استعدادها الكامل لمساعدة أمريكا في مواجهة فيروس كورونا.

وقال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي انطونوف، أن روسيا مستعدة لمساعدة الولايات المتحدة في مواجهة فيروس "كورنا"، إذا لزم الأمر.

وأضافت السفارة الروسية في بيان عبر "فيسبوك"، إن "أجهزة الاختبار الخاصة بنا أظهرت جودتها العالية في الصين وإيران، وجرى تسليمها إلى إيطاليا"​​​.

وأضاف البيان: "ينبغي على الأمريكيين العاديين إن يعرفوا أن روسيا ستكون مستعدة لمساعدة الولايات المتحدة، إذا لزم الأمر...".

وتشهد أمريكا ارتفاعا غير مسبوق في عدد المصابين بفيروس "كورونا"، حيث تعدى عدد المصابين حاجز الـ55 ألف حالة، توفي من بينهم أكثر من 680 مصابًا.