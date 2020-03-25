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صحة غزة تطالب المؤسسات الأممية الصحية بتوفير المستلزمات الوقائية لفيروس كورونا

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:17 - 25 مارس 2020
فحص كورونا بغزة (8).JPG فحص كورونا بغزة (8).JPG
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طالبت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأربعاء 25/3/2020، المؤسسات الأممية الصحية والإنسانية إلى الاستجابة الفورية للاحتياجات الصحية والمستلزمات الوقائية في مواجهة فايروس كورونا المستجد كوفيد ١٩ .

جاء ذلك، خلال اجتماع لمجلس وزارة الصحة برئاسة وكيل الوزارة د. يوسف أبو الريش لمتابعة عمل اللجان المختصة والادارات لمواجهة فايروس كورونا المستجد كوفيد ١٩ .

وثمن د. أبو الريش، عالياً الدور المقدر والمسئول من كافة الطواقم الصحية والتي تعمل على مدار الساعة لتقديم الرعاية الطبية للمستضافين في مراكز الحجر الصحي .

وأوضح أبو الريش، أن وزارته تتواصل بشكل مستمر مع المؤسسات المانحة لتدعيم منظومة العمل الصحي من الادوية والمهمات الطبية والاجهزة الطبية لتمكين الطواقم من تقديم خدماتها.

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