قوات الاحتلال تستهدف الصيادين والمزارعين ورعاة الأغنام

أفادت مصادر محلية، صباح اليوم الأربعاء، بأن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اطلقت النار من أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه الحدود البرية والبحرية المحاذية لقطاع غزة.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن زوارق الاحتلال الحربية استهدفت مراكب الصادين قبالة سواحل مناطق الواحة والسودانية شمال غرب القطاع، مشيرة إلى أنها لاحقت مراكب الصيادين في حدود 4 أميال بحرية.

في السياق، استهدفت قوات الاحتلال أراضي ومنازل المزارعين ورعاة الأغنام قبالة مناطق شرق كل من خانيونس ودير البلح جنوب ووسط القطاع، بإطلاق النا.ر تجاههم، دون وقوع إصابات