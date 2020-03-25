"فيروس كورونا" يرفع عدد وفيات "إسرائيل" إلى أربعة

ارتفع عدد الوفيات في "إسرائيل" بسبب فيروس كورونا المستجد إلى أربعة، فيما زاد عدد المصابين عن 1930 مصاباً.

وذكرت القناة 12 العبرية، أن ما تسمى بوزارة الصحة أعلنت عن حالة الوفاة الرابعة في "إسرائيل" بسبب كورونا، بعد وفاة "إسرائيلي" يبلغ من العمر 76 عام قبل قليل في مستشفى تل هاشومير.

وكان بالأمس، قد توفي "إسرائيلي" جراء إصابته بفيروس كورونا، يبلغ من العمر 87 عاماً تُوفي في مستشفى هداسا.

وقد أقرت "إسرائيل" سلسلة إجراءات صارمة لمنع الإسرائيليين من التنقل والالتزام بالإجراءات الوقائية.

وفي سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشرطة تواجه صعوبات كبيرة في فرض الالتزام بالإجراءات التي أُقرت لمواجهة انتشار فيروس كورونا بين المتدينين اليهود الذي يرفضون الانصياع لقرارات منع التجمع وإغلاق الكنس، وأن الشرطة لم تتمكن من فرض ذلك عليهم، علماً أن 30% من المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل هم من المتدينين (من هذه الكنس).