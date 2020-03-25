محافظة طولكرم تتسلم 3 عمال من مشغلهم "الإسرائيلي"

تسلّمت محافظة طولكرم، مساء أمس الثلاثاء، ثلاثة عمال الذين تم تسريحهم من مشغليهم "الإسرائيليين" داخل الأراضي المحتلة.

وأوضح المحافظ عصام أبو بكر، أن العمال أُلقي بهم على حاجز جبارة جنوب طولكرم، وهم بحالة إعياء ويعانون من ارتفاع في درجات الحرارة وصلت عند بعضهم 40 درجة.

وأكد أبو بكر، أن الطواقم الصحية أخذت عينات من العمال الثلاثة وهم من طولكرم وسلفيت، مشيرًا إلى انه تم وضعهم في مركز صحي كتابا شرق المدينة، لعلاجهم ولحين التأكد من النتيجة.

وشدد على ان لجنة الطوارئ وخلية الأزمة اتخذتا تدابير مشددة لمنع حركة العمال من خلال فتحات جدار الضم والتوسع العنصري، حفاظا على سلامتهم وسلامة أبناء شعبنا، ومنعا لانتشار فيروس "كورونا".