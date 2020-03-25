اليوم:الإفراج عن الأسير محمد فارس وإلغاء الفعاليات خشية "كورونا"

من المقرر، أن تفرج قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الأربعاء 25/3/2020، عن الأسير المجاهد (محمد فواز محمد فارس) من بلدة زَبدة بمحافظة جنين بعد اعتقال جائر لمدة 16 عاما في سجون الاحتلال الصهيوني.

ويعد الأسير فارس من كوادر سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في جنين بالضفة المحتلة.

وقد قررت الحركة، نظراً للظروف الصحية وحرصا على سلامة أهلنا وانسجاما مع التوجيهات الرسمية، إلغاء فعاليات الاحتفال لاستقبال الأخ المجاهد محمد فارس واقتصار الفعاليات على موكب للسيارات من محطة عرابة إلى بلدة زبدة مرورا بشوراع البلدة.

كما سيتم استقبال المُهنئين بعد عصر يوم الغد، مع ضرورة الحفاظ على التقليل قدر الامكان من التجمعات، ومع ضرورة الامتناع عن تقبيل الأسير حفاظاً على صحة الجميع.