أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم 25/3/2020-الدولار يواصل انخفاضه

انخفضت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم 25/3/2020 قليلاً في الأسواق المحلية في فلسطين، بعد أن عانت من الارتفاع على خلفية انتشار "فيروس كورونا" المستجد.

وتعاني أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين عامة وقطاع غزة على وجه الخصوص، من الانخفاض منذ ما يقارب الثلاث شهور إلا أنها تحسنت قليلاً ووصلت لمستويات لم تصل لها منذ 3 سنوات.

وتحظى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل باهتمام شريحة كبيرة من المواطنين، خاصةً التجار منهم، فيحرصون على قراءة الأخبار المتعلقة بالعملات.

وقد سجلت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم 25/3/2020 وفقاً لبنك فلسطين:

شراء

3.6300 دولار/ شيكل

4.9760 دينار / شيكل

3.8420 يورو/ شيكل

0.7080 دولار / دينار

1.0500 يورو/ دينار

بیع

3.7100 دولار/ شيكل

5.2438 دينار / شيكل

4.1181 يورو/ شيكل

0.7300 دولار / دينار

1.1000 يورو/ دينار