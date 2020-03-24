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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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هكذا نحافظ على طاقتنا الايجابية وصحتنا النفسية في الحجر المنزلي

  • فلسطين اليوم - واشنطن
  • 23:51 - 24 مارس 2020
الحجر المنزلي فيروس كورونا الحجر المنزلي فيروس كورونا
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فرض الحجر المنزلي على أكثر من مليار ونصف نسمة من سكان الأرض خشية من اصابتهم بوباء كورونا القاتل (كوفيد-19).

ويشعر جميع المحجورين في الحجر المنزلي بالممل نتيجة أجواء العزل الاجباري داخل المنزل خشية من فيروس كورونا.

وخلال مدة الحجر يتساءل الكثير عن طرق الحفاظ على الطاقة الايجابية والصحة النفسية للإنسان وعدم العصبية خلال فترة الحجر.

الاتحاد الدولي لجمعيّات الصّليب والهلال الأحمر في الشّرق الأوسط وشمال إفريقيا، نشر عبر حسابه بموقع تويتر، عدد من النصائح المهمة في هذا الاطار.

 

ومن ضمن النصائح ما يلي:

أولًا: الحصول على المعلومات الصحيحة حول فيروس كورونا من مصادر موثوقة.

ثانيًا: التزام روتين يومي.

ثالثًا: البقاء على تواصل مع احبائك، وضرورة الضحك والفرح لأنهما أهم دواء للتخلص من القلق.

رابعًا: ممارسة هواية الانسان مهما كانت

يُشار إلى ان عدد الوفيات من فيروس كورونا وصل إلى 18,605 حالة وفاة في العالم، بينما الاصابات بلغ نحو 417,663 أما المتعافون من فيروس كورونا بلغ نحو 108,312

 

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