هكذا نحافظ على طاقتنا الايجابية وصحتنا النفسية في الحجر المنزلي

فرض الحجر المنزلي على أكثر من مليار ونصف نسمة من سكان الأرض خشية من اصابتهم بوباء كورونا القاتل (كوفيد-19).

ويشعر جميع المحجورين في الحجر المنزلي بالممل نتيجة أجواء العزل الاجباري داخل المنزل خشية من فيروس كورونا.

وخلال مدة الحجر يتساءل الكثير عن طرق الحفاظ على الطاقة الايجابية والصحة النفسية للإنسان وعدم العصبية خلال فترة الحجر.

الاتحاد الدولي لجمعيّات الصّليب والهلال الأحمر في الشّرق الأوسط وشمال إفريقيا، نشر عبر حسابه بموقع تويتر، عدد من النصائح المهمة في هذا الاطار.

كيف نحافظ على طاقتنا الإيجابية وصحتنا النفسية خلال فترة الحظر المنزلي؟

١- استق المعلومات حول #فيروس_كورونا من مصادر موثوقة.

٢- التزم روتين يومي.

٣- ابق على تواصل مع احبائك.

٤- إضحك. الفرح اهم دواء للتخلص من القلق. مارس هواية مهما كانت. #COVID19 #coronavirus pic.twitter.com/mpw9Ys6f6z — IFRC Middle East and North Africa (@IFRC_MENA) March 24, 2020

ومن ضمن النصائح ما يلي:

أولًا: الحصول على المعلومات الصحيحة حول فيروس كورونا من مصادر موثوقة.

ثانيًا: التزام روتين يومي.

ثالثًا: البقاء على تواصل مع احبائك، وضرورة الضحك والفرح لأنهما أهم دواء للتخلص من القلق.

رابعًا: ممارسة هواية الانسان مهما كانت

يُشار إلى ان عدد الوفيات من فيروس كورونا وصل إلى 18,605 حالة وفاة في العالم، بينما الاصابات بلغ نحو 417,663 أما المتعافون من فيروس كورونا بلغ نحو 108,312