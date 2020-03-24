6 طرق للوقاية من فيروس كورونا لمرضى السكري

يبحث الملايين من الناس بشكل مستمر عن طرق الوقاية من فيروس كورونا القاتل (كوفيد-19) املا في حماية أنفسهم وأحبابهم من هذا الوباء العالمي.

وفي هذا السطور القليلة سننشر لكم 6 طرق للوقاية من فيروس كورونا خاصة لمرضى السكري اللذين يعانون من ضعف جهاز المناعة.

وعلى المرضى وخاصة مرضى السكري أن يتخذوا الاحتياطات اللازمة للوقاية من الفيروس لأن مناعتهم ضعيفة ومن المعروف أن الفيروس يتمكن من قتل الانسان في حال كانت مناعته ضعيفة.

سنقدم لكم 6 طرق للوقاية من الفيروس وفقا لما ذكره موقع diabetes