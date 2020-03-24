6 طرق للوقاية من فيروس كورونا لمرضى السكري

يبحث الملايين من الناس بشكل مستمر عن طرق الوقاية من فيروس كورونا القاتل (كوفيد-19) املا في حماية أنفسهم وأحبابهم من هذا الوباء العالمي.
وفي هذا السطور القليلة سننشر لكم 6 طرق للوقاية من فيروس كورونا خاصة لمرضى السكري اللذين يعانون من ضعف جهاز المناعة.
وعلى المرضى وخاصة مرضى السكري أن يتخذوا الاحتياطات اللازمة للوقاية من الفيروس لأن مناعتهم ضعيفة ومن المعروف أن الفيروس يتمكن من قتل الانسان في حال كانت مناعته ضعيفة.
سنقدم لكم 6 طرق للوقاية من الفيروس وفقا لما ذكره موقع diabetes
- ينصح مرضى السكر بعدم الاختلاط أو الزيارات العائلية والتواجد في الأماكن المزدحمة وذلك لوقايتهم من العدوى.
- يجب على مريض السكر تناول الأدوية في مواعيدها المضبوطة، كما ينصح بقياس نسية السكر يوميا.
- ينصح بغسل اليدين دائما بالمياه والصابون لمدة 20 ثانية ، فهي من أبرز طرق الوقاية التي يجب علينا اتباعها.
- التغذية السليمة لمرضى السكر من ابرز طرق الوقاية وتعزيز صحة الجهاز المناعي، لذلك يجب ان يمتنع مريض السكر عن تناول الأطعمة التي تحتوى على نسبة عالية من الدهون واستبدالها بالخضروات والفواكه الغنية بالفيتامينات الهامة لصحة الجهاز المناعي.
- السوائل الطبيعة تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعي والوقاية من فيروس كورونا، لذلك ينصح من الاكثار من تناول السوائل الطبيعية وخصوصا الزنجبيل والينسون.
- يجب على مريض السكر تجنب التوتر والقلق والضغط النفسي الذى يؤثر على صحة الجسم والجهاز المناعي.