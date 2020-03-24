الغرفة المشتركة للمقاومة تنظيم زيارة لقيادة شهداء الاقصى "جيش العاصفة"

نظمت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة زيارة لقيادة كتائب شهداء الاقصى جيش العاصفة بمناسبة ذكرى عملية ميناء اسدود البطولية التي نفذها الاستشهادي نبيل مسعود والاستشهادي محمد سالم والتي حطمت نظرية الامن الإسرائيلي بسواعد المقاومة الفلسطينية.
وقدمت قيادة الغرفة المشتركة دروع تذكارية للأخ القائد سالم ثابت أبو العبد قائد كتائب الاقصى جيش العاصفة واحد المخططين للعملية.
وأكدت قيادة الغرفة المشتركة على الدور البطولي لكتائب شهداء الاقصى جيش العاصفة بمقارعة الاحتلال الاسرائيلي طيلة فترات الانتفاضة.
وفي ذات السياق رحبت قيادة الكتائب بالإخوة في غرفة العمليات المشتركة حيث أكدت الكتائب أن فصائل المقاومة متحدة في خندق واحد لمواجهة الاحتلال الاسرائيلي والرد على جرائمه.