ترامب: سنعيد النظر في الاجراءات الوقائية والصحة العالمية تحذره

قال رئيس الولايات المتحدة الامريكية دونالد ترامب بأنه "سنعيد النظر في الاجراءات الوقائية الاحترازية من انتشار وباء كورونا في البلاد خشية من دمار الاقتصاد في البلاد".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية اتخذت قرارا بإغلاق الولايات الأمريكية عن بعضها لمدة 15 يومًا خشية من تفشي فيروس كورونا.

اغلاق الولايات المتحدة دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم الثلاثاء لإطلاق تحذير خطير من دمار الاقتصاد في أمريكا في حال استمر الاغلاق العام للبلاد.

وقال ترامب: "يمكن أن ندمر بلدا إذا أغلقناه على هذا النحو، موضحا أنه سيعيد الأسبوع المقبل تقييم تداعيات الإغلاق الذي دعا البعض إلى تنفيذه لـ15 يوما.

واعتبر الرئيس الأميركي أن "انكماشا كبيرا" يمكن أن يفوق في عدد ضحاياه فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، مبديا أمله باستئناف النشاط الاقتصادي سريعا.

وأضاف "يمكن أن نخسر عددا معينا من الأشخاص بسبب الإنفلونزا ولكن قد نخسر عددا أكبر إذا أغرقنا البلاد في انكماش كبير"، لافتا إلى إمكان حصول "آلاف عمليات الانتحار".

وفي ذات السياق حذرت منظمة الصحة العالمية من التسارع الكبير جدا في أعداد المصابين بوباء كورونا في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنها قد تصبح مركزا جديدا لتفشي الوباء.

وقالت المنظمة إن 85% من حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) التي تم الإبلاغ عنها في الدول الأوروبية والولايات المتحدة.

وقالت مارجريت هاريس في مؤتمر صحفي افتراضي إن تفشي فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة قد يتجاوز الانتشار الذي يشهده الوباء في أوروبا، وذلك في ظل ارتفاع عدد الحالات المبلغ عنها المصابة بفيروس كورونا.

وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال 24 ساعة الأخيرة وفاة نحو 600 شخص بفيروس كورونا، وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 44,183 حالة.