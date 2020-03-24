التموين: نتابع أسعار السلع كافة وصادرنا آلاف المعقمات محلية الصنع

أكد مدير دائرة مباحث التموين بالشرطة الفلسطينية في غزة المقدم أحمد قنيطة، أن مباحث التموين تشرع بجولات ميدانية مشتركة مع الوزارات المختصة بشكل دوري؛ لمتابعة الأسواق ومنع الاستغلال والاحتكار والتلاعب بالأسعار، وذلك ضمن خطة الطوارئ المركزية لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح أن المباحث أجرت حصر شامل لكميات المواد الغذائية والتموينية والسلع الأساسية في قطاع غزة، مطمئنًا المواطنين بأن تلك السلع والمواد متوفرة بشكل كامل ولا يوجد أي عجز فيها.

وأوضح قنيطة في مؤتمر صحفي، أن دائرة المباحث صادرت 3400 عبوة مطهر، و1200 كمامة مصنعة محلياً مخالفة للمواصفات الطبية.

وأشار إلى أنه تم توقيع 40 محضر تعهد بحق تُجار محتكرين ومتلاعبين بالأسعار، وإحالتها للدوائر المختصة لأخذ المقتضى القانوني.

وشدد على أن دائرة المباحث تشرع برصد ومتابعة التجار المخالفين بشكل دوري لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

ولفت إلى أن دائرة مباحث التموين ألزمت التجار بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارتي الاقتصاد والزراعة لأسعار الخضروات والفواكه.

وبين أن دائرته تتابع عن كثب ضبط أسعار اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك في قطاع غزة بالتعاون مع الوزارات المختصة، مشددًا على أنها متوفرة بشكل كافٍ.

وأهاب مدير دائرة مباحث التموين، بجميع التجار للوقوف صفاً واحداً بجانب الجهات الحكومية والمواطنين؛ وعدم الاستغلال أو الاحتكار أو التلاعب بالأسعار، حتى نواجه هذه الأزمة موحّدين.

ودعا المواطنين للإبلاغ عن أي حالات مخالفة من قبل التجار، من خلال الاتصال بالرقم المجاني للشرطة (100) أو التواصل مع مباحث التموين عبر الأرقام الآتية:

0598705507

0598866226

0598742525