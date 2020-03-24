الشيخ عزام: لا قيمة لبقاء العقوبات وقطع الرواتب في ظل فيروس كورونا

طالب عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي الشيخ نافذ عزام، كافة المسؤولين للوقوف عند واجباتهم لمواجهة فيروس كورونا القاتل (كوفيد-19)، مؤكدًا أن لا قيمة لبقاء أي مظهر للعقوبات وقطع الرواتب في ظل هذا الوباء القاتل.

وأكد الشيخ عزام، على ضرورة تنفيذ كافة المسؤولين لواجباتهم ومسؤولياتهم تجاه المواطنين جميعا دون تفرقة أو تمييز والعمل على توفير الاحتياجات الصحية والمعيشية لكل أبناء الشعب الفلسطيني.

وأوضح بأن فيروس كورونا فرصة لاستعادة الترابط الأسري والعائلي والمجتمعي، إضافة إلى أنه فرصة للتقرب إلى الله بالطاعات والعبادات.

وأشار إلى أن فيروس كورونا خطر كبير على العالم ويجب مواجهته بشجاعة لافتًا إلى أن الخطوة الأساسية بهذه المواجهة هي الاقتراب من الله والتجرد في العمل والإقلاع عن الذنوب والمعاصي والعمل بالأسباب للوقاية والحد من انتشار الوباء.

وقال يجب علينا أن نكون موقنين أن الله أرحم بالناس من الناس أنفسهم وأن حكمته تتجلى في كل شيء ورحمة الله دائما قريبة من المحسنين".

الاجراءات الوقائية ضرورة

ودعا الشيخ عزام، شعوب العالم أجمع لأن يتضامنوا مع بعضهم البعض لمواجهة فيروس كورونا القاتل، منددًا في ذات الوقت بسياسة الاستعلاء والغرور والصلف التي تنتهجها الادارة الأمريكية وهي تمعن في حصارها لبعض الدول والنيل من دول أخرى واستغلال هذا الوباء لقهر إرادة الشعوب الحرة وحصارها كما يحدث ضد إيران.

وشدد الشيخ عزام على ضرورة اتباع جميع الناس للتوجيهات والتعليمات الصادرة عن جهات الاختصاص سواء وزارة الصحة أو الداخلية أو الأوقاف أو غيرها.

كما وجه الشيخ عزام رسالة إلى كافة المحجورين في الحجر الصحي الاحترازي أو الحجر المنزلي قائلًا: "عليكم بالصبر والتحمل لما في ذلك من تحقيق للمصلحة العامة ووقاية المجتمع كله".

ووجه الشيخ عزام الشكر للطواقم الصحية والطبية في قطاع غزة خاصة وكل الساهرين من أجل حماية الناس والمجتمع.