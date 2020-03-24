نصائح هامة لعمال التوصيل "الدليفري" خشية من نقل فيروس كورونا

عبر عدد كبير من عمال التوصيل "الدليفري" في الولايات المتحدة الأمريكية عن خشيتهم من الاصابة بفيروس كورونا ونقل العدوى إلى عدد آخر من الزبائن.

وجاء خوف عمال التوصيل لأن شركات المطاعم لا تزود العمال بسائل تعقيم اليدين، واكتفت بحثهم على غسل اليدين بالماء والصابون باستمرار فقط، وفقًا لما نقله موقع "إن بي سي" الأمريكي.

ويلجأ أكثر من مليار ونصف من سكان العالم لخدمة التوصيل "الديلفري" بعد الاجراءات الوقائية والاحترازية التي نفذتها السلطات في كل دول العالم ومنها الحجر المنزلي الاجباري.

وبسبب عدم مراعاة الشركات والمطاعم لخطورة ما يجري وتقديم أفضل ما يجب لعمال التوصيل فإن عدد من الخبراء قدموا نصائح هامة للعمال وهي كالتالي:

تجنب الملامسة قدر الإمكان، عند استلام طلبيات "الدليفري"

ينصحُ بالدفع الإلكتروني، وتفادي السداد نقدا، إلا في حال كان ذلك ضروريا.

تسليم الزبائن الطعام على مدخل البناية، حتى لا يصل العامل القادم من الخارج، حتى باب الشقة.

التخلص من الأكياس التي جاء فيها الطعام، ثم غسل اليدين وتعقيمها

ارتداء الكمامات والقفازات وعدم تركهما مطلقًا إلا بعد تسليم الطلب وارتداء غيرهم خشية من وصول الفيروس اليها.

فيما دعا بعض الخبراء، شركات الطعام وغيرها بإكرام عمال التوصيل "الديلفري" نظرا للجهد الذي يقومون به في إمداد الناس بما يشترون، رغم الظروف الصحية والاحتمال المرتفع لإصابتهم بالمرض.