باحثون يستعدون لتجربة لقاء "عمره قرن" لمواجهة فيروس كورونا

في ظل عدم تمكن الخبراء والعلماء حتى الآن من اكتشاف لقاح ضد فيروس كورونا القاتل (كوفيد-19) إلا أن بعض الباحثين من 4 دول يحاولون تجربة لقاح عمره قرن من الزمن.

ويحاول الباحثون اجراء تجربة سريرية حتى يتأكدوا من النجاعة الممكنة للقاح القديم، وفقًا لمجلة "ساينس" الأمريكية.

وأشارت المجلة إلى أن اللقاح المستخدم ضد السل وهو مرض بكتيري، قد يستطيع تعزيز مناعة الإنسان بشكل كبير حتى تصبح قادرة على محاربة الفيروس المسبب لمرض "كوفيد 19"، أو أن اللقاح سيقي من الإصابة بشكل تام.

وأوضحت المجلة إلى أن اللقاء سيتم تقديمه لأطباء وممرضين معرضين بشكل كبير للإصابة بالمرض التنفسي إضافة إلى تقديمه لكبار السن الذين يشكلون أغلب المصابين والضحايا.

وجرت الاستعانة بلقاح ضد السل لأن فيروس كورونا يلحق ضررا كبيرا بجهاز الإنسان التنفسي، أو يؤدي إلى إصابته بالتهاب الرئة في الحالات الأشد.

ومن المرتقب أن يجري فريق علمي من هولندا أولى هذه التجارب، خلال الأسبوع الحالي، وسيشمل ألف شخص ممن يعملون في الرعاية الصحية.

ويأخذ المشاركون في هذه التجربة، عينة من لقاح يعرف في الوسط الطبي بـ"سي بي جي" ويستخدم في الأصل للوقاية من السل.

ويحاول العلماء الاستفادة من اللقاحات الموجودة من أجل مكافحة وباء كورونا، لأن تطوير لقاح خاص بـ"كوفيد 19" يتطلب انتظار مدة تتراوح بين سنة و18 شهرا.

وتساعد اللقاحات في العادة جسم الإنسان على التصدي لمرض محدد، من خلال مواجهة الأجسام المضادة المرتبطة بنوع واحد من الفيروسات.

لكن اللقاح الذي سيخضع للتجربة في هولندا قد يقوي الجهاز المناعي أيضا ويجعله قادرا على التصدي لأمراض أخرى غير السل.

وفي سنة 2014، أظهرت دراسة طلبتها منظمة الصحة العالمية، أن اللقاح "سي بي جي" خفض معدل الوفيات وسط الأطفال بشكل كبير، لكن مراجعة في 2016 أوصت بالمزيد من التجارب.