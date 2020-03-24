لجنة الطوارئ بالتنمية الاجتماعية تجهز فندق القدس الدولي لاستقبال محجورين جدد

أعلنت طواقم الطواريء في مديريةالتنمية الاجتماعية بمدينة غزة أنها قامت بتوزيع الوجبات الغذائية علي المحجورين صحيا في جميع مواقع الحجر الصحي والبالغ عددهم حتي الان إلي 734 حتي هذه اللحظة.

من جانبه اوضح وائل الخور مدير المديرية انهم ما زالوا يستقبلون في جميع المواقع أعدادا اخري بعد تجهيز فندق القدس الدولي بشكل كامل وترتيبه لاستقبال أفواج قيد الحجر بالإضافة إلي تجهيز موقع البراق للتأهب لاستقبال مزيدا من الحالات الخاضعة للرقابة الصحية ومازالت جميع الطواقم العاملة تترقب أعدادا اخري مع كامل جهوزيتها البشرية والمادية في سبيل محاصرة خطر كورونا المهدد للاستقرار البشري والمجتمعي وحفاظا علي سلامة مواطنيها.

و لفت الى أنه ما زالت الامور حتي هذه الأثناء تحت السيطرة بفضل الجهود الجبارة التي تقوم بها اللجان المشتركة ودعم المؤسسات الوطنية والمجتمعية وتقديم الدعم والمساندة لحالة الاستقرار.

وكما شكرت مديرية التنمية الاجتماعية غزة مؤسسة السمع والبصر للتنمية والتأهيل المجتمعي علي الوجبات الغذائية لأهلنا المحجورين صحيا تحت إشراف ورعاية اللجان المشتركة في الميدان والتي تواصل الليل بالنهار والسهر على سلامة اهلنا في غزة للحد من انتشار فايروس كورونا وكيفية العمل بطريقة منظمة وحكمة عالية لتجنب الوباء المهدد للاستقرار.