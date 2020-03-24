التنمية الاجتماعية تنشئ مجموعات واتس اب للمواطنين بمراكز الحجر الصحي

اكد مدير مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة خان يونس ان فكرة انشاء مجموعات الواتس أب جاءت للتواصل مع الافراد المستضافين داخل مراكز الحجر الصحي عن طريق تلك المجموعات لكل مركز من مراكز الحجر الصحي واضافة ارقام المستضافين وتسمية المجموعة بإسم المركز التابع له المستضافين بحيث يتم انشاء ثلاثة مجموعات واتساب لمراكز الحجر الصحي في محافظة خان يونس.

و أوضح أن انشاء هذه المجموعات أيضا هدفها تحقيق مجموعة من الاهداف اهمها تدعيم الحياة داخل مراكز الحجر الصحي و تقديم الارشادات الصحيحة للمستضافين ونشر الوعي الصحي و التعرف على الاحتياجات الحقيقية للأفراد، ثم العمل على تحقيق أفضل مطابقة ممكنة بين الموارد والحاجات لضمان الوصول الى الخدمة الجيدة ، وضمان مبدأ الكرامة الانسانية و التعرف على اراء الافراد المستضافين حول الخدمات التي يتم تقديمها من مختلف الجهات العاملة وتحديد نقاط القوة والضعف للعمل على تجاوزها،من خلال التواصل بشكل مستمر.