الاحتلال يفرج عن أسير بعد 12 عاماً والصحة تنقله للحجر الصحي مباشرة

نقلت وزارة الصحة الأسير الفلسطيني الذي أفرج عنه مساء اليوم الثلاثاء من سجون الاحتلال الإسرائيلي راتب أبو عقل إلى فندق البيتش للحجر الصحي.

وأوضح مركز الأسرى، بأن الوزارة نقلت الأسير بسيارة اسعاف من حاجز بيت حانون مباشرة إلى فندق البيتش لتنفيذ الحجر الصحي للتأكد من سلامته بشكل كامل وحمايته وحماية أبناء شعبنا من فيروس كورونا المتفشي في "إسرائيل".

يُشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أفرجت مساء اليوم الثلاثاء عن الأسير راتب فوزي جمعة أبو عقل، ٣٥ عام من سكان بيت حانون شمال القطاع.

واعتقل أبو عقل من بيته بتاريخ ٢٠٠٨/٣/٢٤ وقضى ١٢ عام في سجن النقب، بتهمة انتمائه لحركة حماس.