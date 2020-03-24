الصحة بغزة: انهينا الحجر المنزلي على 1341 عائدًا إلى غزة

وأكد الناطق باسم وزارة الصحة بغزة د. أشرف القدرة، أن الطواقم الطبية أنهت اليوم الثلاثاء الحجر المنزلي لـ 1341 عائدًا إلى القطاع لم تظهر عليهم أي اعراض مرضية.

وأوضح القدرة خلال المؤتمر الصحفي، أن الوزارة تتابع الاجراءات الصحية لإنهاء الحجر المنزلي لــ 1367 اخرين حتى نهاية الاسبوع الجاري ما يعني إتمام مرحلة مهمة في مواجهة فايروس كورونا.

وقال القدرة: "إن الطواقم الطبية قدمت الرعاية الصحية لــ 1420 مستضافاً داخل مراكز الحجر الصحي، منها 708 حالة في مراكز الحجر الصحي المعدة للحالات المرضية، وتحويل 34 حالة الى الأقسام التخصصية في المستشفيات ضمن إجراءات عزل خاصة.

و أكد ان سلسلة إجراءات الوزارة لمواجهة فيروس كورونا المستجد تتزامن مع ما تعانيه من نقص حاد في 39% من الادوية الأساسية و23%المستهلكات الطبية و60% لوازم المختبرات وبنوك الدم إضافة الى شح مواد الفحص المخبري لفيروس كورونا بفعل الحصار الإسرائيلي.

و حمل الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن حياة 2 مليون مواطن في قطاع غزة وتقويضه الممنهج لمنظومة الخدمات الصحية والانسانية مما يضعنا امام منعطف خطير في مواجهة وباء كورونا المستجد.

كما طالب القدرة الامم المتحدة بتحمل مسئوليتها في حماية الحقوق الصحية والانسانية لشعبنا واتخاذ اجراءات عاجلة لتوفير أجهزة التنفس الصناعي والعناية المركزة والادوية والمستهلكات الطبية ولوازم المختبرات ومواد فحص كوفيد 19 والمستلزمات الوقائية وكافة مقومات مواجهة وباء كورونا المستجد.