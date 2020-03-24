قرار بإعفاء ضريبي لـ14 سلعة أساسية في قطاع غزة

كشف رئيس المكتب الاعلامي في قطاع غزة سلامة معروف عن اصدار قرار من وزارة الاقتصاد والمالية بإعفاء ضريبي كامل لكافة السلع الاساسية وعددها 14 سلعة اساسية.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اليوم الثلاثاء حول تطورات الاوضاع مشيرً إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية كلفتا بتنفيذ هذا القرار.

وأوضح ان وزارة الزراعة بدأت اليوم بتنفيذ قرار ايقاف عملية التصدير ما اسهم بشكل كبير بعودة بعض الأسعار إلى طبيعتها.

وفي ذات الوقت أشار إلى أن الوزارة سجلت 42 محضر ضبط للمخالفين للأسعار.

وأضاف :"الامور اليوم افضل من اليومين الماضيين ولم يعد هناك ازدحام او حالات تغيير في الاسعار التي عادت الى انخفاضها الطبيعي".