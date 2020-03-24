ملحم: لا إصابات جديدة بـ"كورونا" حتى اللحظة

أكد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، مساء اليوم الثلاثاء أنه لا إصابات جديدة بفيروس "كورونا" حتى اللحظة، مشيرا الى أن فحوصات أجريت للعديد من العمال الذين تخلى عنهم الاحتلال الإسرائيلي ونتائجها سلبية أي غير مصابة.

وجدد ملحم، خلال الإيجاز الصحفي المسائي حول آخر مستجدات وباء "كورونا"، اليوم الثلاثاء، تحذيره لعمالنا من التوجه لأماكن العمل التي يتعرضون فيها لظروف غير انسانية، في حين أصبحت المستوطنات بؤر لتفشي المرض.

و أضاف انه تم سحب عينات من طالبتين قادمتين من إيطاليا، و ينتظر خروج النتائج، مؤكدا ان العدد الحالي للمصابين بالفيروس هو ٦٠ فقط.