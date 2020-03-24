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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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الكشف عن موعد صرف المنحة القطرية ال ١٠٠ دولار للأسر الفقيرة بغزة

  • فلسطين اليوم - غزة- خاص
  • 17:45 - 24 مارس 2020
رابط المنحة القطرية الجديد فحص 100 دولار لشهر 8 رابط المنحة القطرية الجديد فحص 100 دولار لشهر 8
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أكدت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، عزيزة الكحلوت أن ترتيبات خاصة يتم اجراؤها لكي يتم صرف المنحة القطرية الشهرية الخاصة بالمواطنين المعوزين، و المعروفة بمنحة ال ١٠٠ دولار.

و لفتت الكحلوت في تصريح خاص لوكالة "فلسطين اليوم الاخبارية" الى أن الأموال الخاصة بالمنحة القطرية موجودة في قطاع غزة، و لكن هناك ترتيبات تجري حول آلية التوزيع في مراكز البريد، دون الحاجة لتجمعات المواطنين في ظل اجراءات مواجهة فيروس كورونا.

و اكدت على أنه خلال اليومين القادمين على أبعد تقدير، سيتم الاعلان عن موعد و آلية التوزيع.

و بينت الكحلوت بأن تأخر صرف المنحة لهذا الشهر سببه اجراءات الوزارات بسبب فيروس كورونا، و المخاطر التي تنطوي على عملية توزيعها في مراكز البريد، بسبب العدد الكبير للمستفيدين، مشيرة الى أن نحو ١٢٠ الف مواطن يستفيدون من المنحة.

يشار الى أنه أُعلن في قطاع غزة عن اجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، من خلال إغلاق جميع المؤسسات و المرافق التي تشهد تجمعات للمواطنين.

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