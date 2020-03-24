الاتحاد الأوروبي يدعم الاونروا بقيمة 82 مليون يورو

قدّم الاتحاد الأوروبي دعمًا ماليًا لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى "أونروا"، بقيمة 82 مليون يورو.

وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان اليوم الثلاثاء، سيمكن الاتحاد الأوروبي وكالة الأونروا من مواصلة توفير فرص الحصول على التعليم لـ 532,000 طفل من لاجئي فلسطين، والرعاية الصحية الأولية لأكثر من 3.5 مليون مريض، وتقديم المساعدة لأكثر من 250,000 معوز من اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة وسوريا ولبنان والأردن.

وقال الاتحاد: "يأتي صرف دعمنا السنوي في لحظة حرجة للغاية، حيث إن الوكالة حاليا في مرحلة الإعداد ومواجهة تفشي فيروس كورونا".

من جانبه، أكد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل "إن إيجاد حل عادل ومتفق عليه وواقعي للاجئين الفلسطينيين هو أحد المعايير المتفق عليها دولياً لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وتابع: "دعمنا للأونروا ليس واجبنا الإنساني فحسب، وإنما يُساعد أيضاً على الحفاظ على إمكانية السلام المستدام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهو ما يمكن تحقيقه، بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فقط من خلال حل الدولتين عن طريق المفاوضات."

وقال مفوض الجوار والتوسع في الاتحاد الأوروبي أوليفير فاريلي: "يواصل الاتحاد الأوروبي دعمه لتقديم الأونروا الخدمات الأساسية للاجئي فلسطين. وسيسهم ذلك في تحقيق الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة. وقد دفعنا كل دعمنا لعام 2020 الآن من أجل السماح للوكالة بالتخطيط للمستقبل والوفاء بالتزاماتها، ولا سيما في ضوء جائحة كوفيد 19، وينبغي للمانحين الآخرين الآن أن يتقدموا أيضا".

وتابع: "لا يزال ضمان الإدارة المالية المناسبة والسليمة لدعم الاتحاد الأوروبي أساسا هاما من أسس مساهمة الاتحاد في المستقبل. ولتحقيق هذه الغاية، نعمل بشكل وثيق مع الأونروا بشأن الإصلاح الداخلي للمساعدة في تلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين بالطريقة الأكثر فعالية، وضمان تركيز الأونروا على الخدمات الأساسية."