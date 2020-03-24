قرار بإغلاق كافة المساجد و منع صلاة الجمعة في قطاع غزة لمنع انتشار فيروس كورونا

أكد وكيل وزارة الاوقاف و الشؤون الدينية في قطاع غزة، عبد الهادي الأغا أنه تقرر إغلاق كافة المساجد في قطاع غزة لكافة الصلوات لمدة أسبوعين ابتداءً من اليوم، و ذلك ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

و أعلن رئيس المكتب الاعلامي الحكومي، سلامة معروف في مؤتمر الايجاز الصحفي عقد مساء اليوم الثلاثاء في مدينة غزة أنه ضمن اجراءات تعزيز تواجد السلع في الأسواق في القطاع في ظل أزمة فيروس كورونا، فقد تم اتخاذ قرار بالإعفاء الضريبي على استيراد كافة السلع الاساسية وعددها 14 سلعة لتدعيم المخزون الاحتياطي من هذه السلع.

و أكد على أن وزارتي الاقتصاد والمالية تتابعان تطبيق هذا القرار، حيث استمرت جولات المتابعة والتفتيش على الأسواق وقد بدا جلياً اليوم ضبط الأسعار وعودتها إلى طبيعتها.

و لفت معروف الى أنه خلال اليوم شهدت انخفاضاً ملموساً لتهافت المواطنين على شراء السلع والمنتجات المختلفة

و أشار الى أنه تم توجيه كافة البلديات عبر وزارة الحكم المحلي بتعزيز اجراءات تعقيم الأماكن والمنشآت العامة كافة الخاضعة لنفوذ البلدية وكذلك ضمان استمرار خدمات النظافة والمياه وغيرها من الخدمات التي تقدمها البلديات للمواطنين.

و أضاف معروف: "تلقينا اشارات ارتياح لدى المواطن لكافة الإجراءات الحكومية في ضبط الأسواق، ونحن بدورنا نطلب من مواطنينا عدم شراء المنتجات إلا وقت الحاجة وعدم تخزينها".

و طمأن الاعلام الحكومي المواطنين على توافر الكميات اللازمة من السلع الأساسية في قطاع غزة.

و في سياق آخر، أشار رئيس مكتب الاعلام الحكومي الى أنه تم اليوم عقد لقاء علمائي للمفتي وكبار مشايخ قطاع غزة في وزارة الأوقاف وخلص الاجتماع إلى موقف شرعي فيما يخص المطلوب حالياً بالتجمعات المتواجدة

و شدد على أهمية امتثال المواطنين بتجنب التجمعات فهذه المعركة مع الفيروس هي شخصية بقدر ما هي جماعية، مهيباً بأبناء شعبنا بالالتزام بكافة إجراءات الوقاية الشخصية وعلى رأسها تجنب الأماكن المزدحمة والاهتمام بالنظافة الشخصية.