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العمادي يتحدث عن مساعدة مصابي فيروس كورنا ومنحة 100 دولار

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 17:01 - 24 مارس 2020
العمادي العمادي
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أعلن رئيس اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة السفير محمد العمادي عن تقديم منحةٍ مقدمةٍ من سمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لمئات المواطنين المتواجدين في مراكز الحجر الصحي في قطاع غزة.

وأوضح العمادي أنَّ المنحة القطرية المقدمة للمتواجدين في مراكز الحجر الصحي تشمل مساعدات مختلفة، وأنها من ضمن المنحة التي أعلن عنها مؤخراً بقيمة 150 مليون دولار أمريكي والتي ستقدم على مدى 6 أشهر، والتي تشمل تقديم الدعم اللازم لأهالي القطاع لمكافحة تفشي فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد – 19).

وأشار إلى أنَّ المساعدات لمراكز الحجر الصحي تشمل توفير وجبات الطعام والأجهزة الكهربائية الأساسية وكذلك الأثاث اللازم من أغطية ومخدات وفرشات، بالإضافة لتوفير طرود غذائية لأسر بعض المحجورين، لافتاً إلى انَّ المنحة القطرية تشمل تأمين كميات الوقود اللازمة لتوفير التيار الكهربائي لمراكز الحجر.

وذكر العمادي أنَّ توزيع المنحة القطرية ستتم بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية المختصة، وعلى رأسها وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة بغزة.

ولم يأتِ العمادي على ذكر المنحة القطرية 100 دولار لشهر مارس 2020، والتي توزع لحوالي 75 الف مواطن فلسطيني في قطاع غزة.

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