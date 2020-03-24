هنية يعزي الرئيس المصري بوفاة اللوائين شلتوت و داوود

ارسل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية رسالة تعزية إلى الرئيس المصري،عبد الفتاح السيسي بوفاة اللواءين شلتوت وداوود.

وقال هنية في رسالة التعزية، قد تلقينا في حركة حماس ببالغ الحزن والرضى والتسليم بقضاء الله وقدره خبر وفاة كل من اللواء أركان حرب خالد شلتوت، واللواء أركان حرب شفيع عبد الحليم داوود رحمهما الله تعالى رحمة واسعة.

وأضاف: وبهذه المناسبة الأليمة نبعث إلى فخامتم ومن خلالكم إلى قيادة القوات المسلحة المصرية وإلى أسرتي الفقيدين وإلى الشعب المصري بخالص عبارات التعزية وأعمق مشاعر المواساة، داعين الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهمكم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وأعرب هنية عن تضامن الحركة الكامل مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في مواجهة جائحة كورونا، سائلاً الله تعالى أن يرحم كل من توفي جراء هذا الوباء، وأن يحمي مصر الشقيقة من كل مكروه وسوء، ويجنبها وكل العالم خطر هذه الجائحة.