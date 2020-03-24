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لجنة دعم الصحفيين تدعو الشركات الوطنية لمساندة الاعلاميين من أجل التوعية بمخاطر كورونا

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 16:09 - 24 مارس 2020
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دعت لجنة دعم الصحفيين الشركات والمؤسسات الفلسطينية الكبرى من بنوك وشركات اتصالات لدعم الصحفيين و المؤسسات الإعلامية الفلسطينية المحلية من أجل استمرار عمل المؤسسات في التوعية بمخاطر فيروس كورونا .
وأكدت اللجنة أن المؤسسات الإعلامية تعاني من الحصار الإسرائيلي منذ سنوات وتعاني ظروف اقتصادية صعبة، لذلك مطلوب من الشركات والمؤسسات الوطنية دعمها بأدوات التعقيم والسلامة الصحية من أجل المحافظة على الصحفيين العاملين في المؤسسات الصحفية .
وبينت اللجنة أن الصحفيين في غزة ينقصهم الأدوات والمعدات الطبية اللازمة أثناء عملهم الميداني في التغطية للفعاليات والأنشطة والمؤتمرات .
وأشادت اللجنة بدعم الشركات الوطنية والبنوك المحلية في دعم المواطنين المحجورين في المدارس والفنادق ودعتهم لاستكمال دورهم بدعم الصحفيين والمؤسسات الإعلامية.
لجنة دعم الصحفيين 
 

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